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Çoruh EDAŞ ekipleri karantinaya alınan köydeki elektrik arızasını giderdi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan Karadikmen köyündeki elektrik arızası Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekiplerince giderildi.

15.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:12
Çoruh EDAŞ ekipleri karantinaya alınan köydeki elektrik arızasını giderdi
Giresun 'un Çamoluk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan Karadikmen köyündeki elektrik arızası Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekiplerince giderildi.
Çoruh EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kişisel koruyucu ekipmanların çeşitlendirildiği belirtildi. Çamoluk ilçesinde karantinada olan Karadikmen köyünden gelen ihbar üzerine ekiplerin tüm önlemlerini alarak elektrik arızasına müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kişisel koruyucuları ile güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutarak müdahale eden Çoruh EDAŞ Giresun İl Müdürlüğü ekipleri, tüketici memnuniyetiyle takdir topladı. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde dağıtım şirketleri tüketicilerine 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde enerji dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, karantina bölgelerini yakından takip ederek tüketicilerinin talep, öneri ve şikayetleri için nöbet tutuyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Çamoluk, Giresun, Güncel
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