Haberler » Güncel » Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haber

Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

16.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:08Çoruh Nehri kıyısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.
Çoruh Nehri kıyısında, girdiği bir büz boru içerisinden çıkamayan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, nehir kıyısına inerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı,
Bayburt Belediyesi itfaiye eri Muharrem Dursun, kediyi kurtarmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bize gelen ihbarda canlı her ne olursa olsun biz göreve hazırız. Kediyi kurtardıktan sonra bana minnettar bakışı her şeye değer." dedi.

Bayburt, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24  Hindistan'dan Çin ve Pakistan'a "Keşmir görüşmesi" tepkisi - Haber
17:23  Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı - Haber
17:23  Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
17:19  Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda'da - Haber
17:18  Kuşadası Belediyesi kapı kapı dert dinliyor - Haber
16:02  Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Haber
16:01  Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Haber
15:09  İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Haber
14:50  Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Haber
13:30  Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor - Haber
16.01.2020 17:25:52