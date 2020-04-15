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Çoruh Nehri'ndeki tabutlar korkuttu

BAYBURT'ta Çoruh Nehri'ndeki boş tabutlar, görenleri korkuttu.

15.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:26
Çoruh Nehri'ndeki tabutlar korkuttu

BAYBURT'ta Çoruh Nehri'ndeki boş tabutlar, görenleri korkuttu. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan tabutlar, imha edildi. Muhtar Arif Kalekahyası, tabutların çok eski olduğunu, yurt dışından getirildiğini, imha etmesi için verilen kişinin nehre attığını söyledi.

Kaleardı Mahallesi'nden geçen Çoruh Nehri'nde yüzen tabutları görenler, paniğe kapılıp, polise haber verdi. İhbar üzerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, harekete geçti. Ekipler, 2 tabutu sudan çıkarttı. Boş olduğu görülen tabutlar, incelenip, itfaiye ekiplerince imha edildi. Kaleardı Mahallesi'nin muhtarı Arif Kalekahyası, tabutların yurt dışından getirildiğini ve imha etmesi için verilen kişinin nehre attığını söyledi. Kalekahyası, "Mahalle sakini arkadaşımız, cahilce bir karar vererek, kendisine imha edilmesi için verilen tabutları nehre atmış. Bu tabutlar geçmiş yıllara ait. Bu tabutlarla gelen cenazeler, virüs hastalığından ölen insanlara ait değil. Şaşkınlık ve panik oluştuğu için herkesten özür diliyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel
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