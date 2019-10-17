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Çorum 15 ton kaçak tütünle yakalanan şüphelilerin savunması şaşırttı

ÇORUM 15 ton kaçak tütünle yakalanan şüphelilerin savunması şaşırttı15 ton kaçak tütünle yakalanan şüphelilerin savunması şaşırttıÇorum'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, 15 ton kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

17.10.2019 17:23
ÇORUM 15 ton kaçak tütünle yakalanan şüphelilerin savunması şaşırttı
15 ton kaçak tütünle yakalanan şüphelilerin savunması şaşırttı
Çorum'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, 15 ton kıyılmış kaçak tütün ile çok sayıda bandrolsüz sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularında, Kalabalık aileyiz, çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruz" diyerek kendilerini savunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi. 'Duman' adlı operasyon kapasamında yapılan aramada; 15 ton kıyılmış tütün, 500 bin sahte bandrol, 10 milyon bandrolsüz makaron sigara, 3 milyon bandrolsüz dolu makaron, 100 bıçak, 1 ton nargile tütünü, 50 elektronik sigara, bin 170 kilo kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli B.B., D.B ve Y.B. gözaltına alındı. Şüpehilerin sorguları sırasında polise verdiği ifadelerinde, Kalabalık bir aileyiz, çoğu tütünü kendimiz kullanıyoruzö dediği öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çorum 15 ton kaçak tütünle yakalanan şüphelilerin savunması şaşırttı

Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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