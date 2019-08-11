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ÇORUM 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN EMİN YASİD, YARALANDI

Çorum'da bayramlaşmaya gittikleri babaannesinin 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Emin Yasid Ceylan (6), yaralandı.

11.08.2019 16:38
ÇORUM 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN EMİN YASİD, YARALANDI
Çorum'da bayramlaşmaya gittikleri babaannesinin 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Emin Yasid Ceylan (6), yaralandı.
Olay, Gülabibey Mahallesi, Beytepe 1'inci Caddesi'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği babaannesinin 5'inci kattaki dairesinin balkonunda oynayan Emin Yasid Ceylan, iddiaya göre aşağı sarktı. Bir anda dengesini kaybeden küçük Emin Yasid, toprak zemine düştü. Emin Yasid Ceylan, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Yasid Ceylan'ın kolunda kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde de ezikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
ÇORUM 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN EMİN YASİD, YARALANDI

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Kaynak: DHA

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