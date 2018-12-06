Çorum'a 2019'da '19'lu Tanıtım

06 Aralık 2018 Perşembe 16:49



06 Aralık 2018 Perşembe 16:49

12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde stant açan Çorum Belediyesi, kentin tanıtımını yaparak ziyaretçileri Çorum'a davet ediyor. Çorum olarak turizm pastasından hak ettikleri payı alamadıklarını belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "2019 için Çorum'a 300 bin turist çekmeyi hedefliyoruz. Çorum'un plakası da 19. 19 üzerinden bir tanıtım kampanyası yapmayı düşünüyoruz" dedi.Çorum Belediyesi, 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde stant açarak fuarı ziyaret eden vatandaşlara kenti tanıttı. Ziyaretçiler, hem Çorum hakkında bilgi aldı, hem de Çorum'un meşhur leblebisinin tadına baktı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Travel Turkey'de bulunmaktan son derece mutluyuz. Çorum'un tanıtımı için burayı bir fırsat olarak görüyoruz. Çorum, turizm pastasından hak ettiği payı alamayan bir şehir. Belediye olarak bize de önemli bir sorumluluk düşüyor. Burada güçlü bir şekilde Çorum'u temsil etmeye çalışıyoruz. Travel Turkey, beklentilerimizi büyük ölçüde karşılayacak bir fuar. Turizmi temsil eden bütün paydaşlar burada. Ciddi bir tanıtım var. Ciddi bir ziyaretçi potansiyeline sahip. 2019 için Çorum'a 300 bin turist çekmeyi hedefliyoruz. Çorum'un plakası da 19. 19 üzerinden bir tanıtım kampanyası yapmayı düşünüyoruz. Doğaya tarihe ilgisi olan herkesi Çorum'a bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR