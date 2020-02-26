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Çorum'a 28 doktor ataması yapıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'a 8'i uzman, 20'si de pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını bildirdi.

26.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:26Çorum'a 28 doktor ataması yapıldı
AK Parti Oğuzhan Kaya, Çorum'a 8'i uzman, 20'si de pratisyen olmak üzere 28 doktor ataması yapıldığını bildirdi.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 91. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü Kurası kapsamında Çorum ve ilçelerine hekim atamaları gerçekleştirildiğini belirtti.
Uzman hekimlerin Boğazkale, Uğurludağ, Bayat, Osmancık, İskilip'teki aile hekimlikleri ve devlet hastaneleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapacağını anlatan Kaya, pratisyen hekimlerin de personel yetersizliği bulunan ilçelerde görevlendirildiğini kaydetti.

Milletvekili, AK Parti, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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