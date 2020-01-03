Çorum'a şehit ateşi düştü (2)

NOT: Şehit Ayhan Çam'ın annesinin adı kaynağından alınan bilgiye göre 'Nuran' olarak düzeltildi.

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ŞEHİDİN ACI HABERİ ANKARA'DAKİ ANNE İLE BABASINA DA ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen 'Pençe-3' Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın (24) acı haberi, memleketi Çorum 'daki yakınların ardından Ankara 'da yaşayan anne ve babasına da verildi.

Çam'ın şehadet haberi, Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Bekir Çam şehit haberiyle gözyaşına boğulurken, anne Nuran Çam ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Nuran Çam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Şehit Çam'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Çam'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a gönderilmek üzere yola çıktı. Şehit Çam'ın naaşı, Cuma günü öğle namazına müteakip Çorum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan şehit Ayhan Çam'ın bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA,