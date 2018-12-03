Çorum'a "Yedam" Kuruluyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:44



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:44

Yeşilay Derneği Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, Çorum'a Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.Ejder, Yeşilay Derneği Çorum Şubesi'nin belediye konferans salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 10'uncu YEDAM'ın Çorum'da kurulacağını belirtti.YEDAM'da insanların alkol, sigara ve uyuşturucunun yanı sıra teknoloji bağımlılığıyla da mücadele edeleceğini dile getiren Ejder, "Burayı sadece bir dernek şubesi olarak değil gençlerin, hanımların, çocukların sürekli uğrayacağı, içinde kütüphane, kafeterya, toplantı salonu, masa tenisi, satrancın bulunacağı bir merkez haline getirmek istiyoruz." dedi.Bağımlılıkla mücadele için mesai harcayabilecek kişilerden yeni bir yönetim kurulu oluşturduklarını aktaran Ejder, "Artık bize düşen çok daha fazla faaliyette bulunmak ve toplumumuzu sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirmek ayrıca sağlıklı yaşam önerilerinde bulunmak. Yapmamız gereken mücadele o denli çetin ki; bunu bizim tek başına başarmamız imkansız. O nedenle sizlerden bize destek olmanızı ve bu mücadelede yanımızda olmanızı istiyorum. Üye ve gönüllü sayımızı çoğaltalım. Daha güçlü bir şekilde Çorum'da Yeşilay'ın sesini duyuralım." ifadesini kullandı.Genel kurulda Ejder başkanlığındaki yönetim kurulunda Erol Kavuncu, Ali İhsan Çağırgan, Bedia Sağlamkaya ve Şükriye Demirel görev aldı.