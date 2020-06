ÇORUM ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun'

Kaynak: DHA

ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi: 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun'ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27), Çorum 'da yaşayan ailesi, oğullarının cenazesinin bir an evvel Türkiye 'ye gelmesi için yetkililere seslendi. Acılı baba Ahmet Felik, 'Bizim ciğerimiz yanıyor. Ne olur bize yardımcı olun, bir an evvel oğlumuzu bize kavuşturun. Kendisini göremedik bari cenazesini bize kavuştursunlar. Kalmasın oralarda' dedi.Çorum'un yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi nehirde arama başlattı. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı.Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan ve oğullarının ölüm haber iyle yıkılan Felik Ailesi, çocuklarının cenazesinin bir an evvel Türkiye'ye gönderilesi için yetkililere seslendi.'CENAZESİNİ BİZE KAVUŞTURSUNLAR'Baba Ahmet Felik (51), oğlu Umut'un Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra dil eğitimi için ABD'ye gittiğini anlattı. Felik, 'Kendini geliştirmek istiyordu. Önce dil eğitimi aldı daha sonra bilgisayar yazılımı üzerine üniversite eğitimi almaya başladı. Hem okuyup hem çalışıyordu. Kendi çabalarımızla oğlumun bulunması için çabaladık. Konsolosluklar, 'bilgi vereceğiz, konuyu takip ediyoruz' dedi ama bilgi de vermediler. Bizim ciğerimiz yanıyor, kimseden detaylı bilgi alamadık. Ne olur bize yardımcı olun, bir an evvel oğlumuzu bize kavuşturun. Oğlum, akıntıya kapılarak öldü, 3 gün arama çalışması sürdü ve kötü haber aldık. Sadece oğlumun bir an evvel gelmesini istiyorum. Kendisini göremedik bari cenazesini bize kavuştursunlar. Kalmasın oralarda. Çok başarılı ve sevilen biriydi, cana yakın bir çocuktu? dedi.'BEBEĞİME KAVUŞMAK İSTİYORUM'Acılı anne Sacide Felik (46), 'Ben bebeğimi çok özledim ve ona kavuşmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Oralarda bekletmesinler, getirsinler' ifadelerini kullandı.