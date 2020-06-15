ÇORUM ABD'de nehirde boğulan Umut, Çorum'da toprağa verildi

ABD'de nehirde boğulan Umut, Çorum'da toprağa verildiABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27) cenazesi, getirildiği memleketi Çorum'da toprağa verildi.

15.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:30
ABD'de nehirde boğulan Umut, Çorum'da toprağa verildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27) cenazesi, getirildiği memleketi Çorum'da toprağa verildi. Çorum'un yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi nehirde arama başlattı. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı. Ailesi tarafından çocuklarının cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için çağrıda bulunduğu Felik'in cenazesi, dün sabah saatlerinde memleketi Çorum'un Kargı ilçesine getirildi. CAMİ, UYARILARA RAĞMEN DOLDU TAŞTI
Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada Felik'in yakınları güçlükle ayakta durabildi. Umut'un halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Torununu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Behice Felik ise helallik boyunca dua etti. Helallik alınmasının ardından Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun kalabalıklar oluşmaması yönünde uyarıları üzerine camide, sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Felik, Kargı Asri Mezarlığı'na defnedildi. ÇORUM ABD’de nehirde boğulan Umut, Çorum’da toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Çorum, Güncel, Haber

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