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Çorum AFAD ekibi Elazığ'dan döndü

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

06.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:10Çorum AFAD ekibi Elazığ'dan döndü
'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Depremin ardından Çorum'dan ilk etapta 5 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi daha sonra ise AFAD İl Müdürü Elvan Kaya bölgeye gitmişti. Çorum AFAD ekipleri enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gönüllerle de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışma yaptı.

Bölgede fedakarca çalışan ekip, her türlü zorluğa karşı göğüs gererek çalışmalarını tamamladıktan sonra Çorum'a döndü. - ÇORUM

Elazığ, Çorum, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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