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Çorum alevlerin arasında kalan yaşlı çift, son anda kurtarıldı

Alevlerin arasında kalan yaşlı çift, son anda kurtarıldıÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde, tek katlı evlerinde çıkan yangında alevler arasında kalan Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

14.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:18
Alevlerin arasında kalan yaşlı çift, son anda kurtarıldı
ÇORUM'un ilçesinde, tek katlı evlerinde çıkan yangında alevler arasında kalan Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Karadonlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut-Hacer Yalçın çiftinin tek katlı evinde, dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevler arasında kalan çifti, kurtardı. Çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın ise, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.
Çorum alevlerin arasında kalan yaşlı çift, son anda kurtarıldı

Oğuzlar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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