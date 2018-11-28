Çorum Altınlarla Kaçan Gelin Adayı, Dolandırıcı Çıktı

Çorum
'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan U.'nun (23) düğün için aldığı altınlarla birlikte ortadan kaybolan gelin adayı N.Ö.'nün (23), evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Polis
ekiplerince, gerçek kimliği tespit edilen şüpheli kadın, ikametinde yapılan baskında bulunamadı. Soruşturma sürerken damat adayının annesi Hatice
U., "Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahrette de iki elim yakalarında olacak" dedi.
Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt'ta verilen adrese genç kızı görmeye giden aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç
kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin lira, ayrıca aracılara da 10 bin lira para ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.
KAYIPLARA KARIŞTI, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin lira masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar yapılırken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.
GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTI
Şikayet üzerine, Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı N.Ö.'nün Çorum başta olmak üzere çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Gerçek adının N.B. olduğu saptanan şüpheli kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı belirlendi. Kayıplara karışan şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında bulunamayan N. B'nin sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, şüpheli kadın ve çeteyi çökertmek için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.
'BİRAN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'
Dolandırılan damadın annesi Hatice U., şüpheli kadının ve çete üyelerinin biran önce yakalanıp adalet önünde hesap vereceği günü iple çektiğini söyledi. Anne
Hatice U., "Başta o kadın ve diğer şebeke üyelerinin biran önce yakalanmasını istiyorum. Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahrette de iki elim yakalarında olacak. Bu suç şebekelerinin biran önce alınmalarını istiyorum. Bunlar toplumda daha fazla yemek, daha fazla su dahi içmesinler" dedi.
Hatice Çarpar,Çorum
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:02