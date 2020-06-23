Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum-Amasya karayolundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma
23.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:35
AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum- Amasya karayolundaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Amasya Valiliği ziyaretinin ardından dönüşte Çorum-Mecitözü arasında devam eden yol yapım çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Ceylan ve Ahlatcı, ayrıca işçilerle sohbet etti.

Çorum-Amasya karayolundaki çalışmanın 62 kilometrelik bir güzergahı kapsadığını dile getiren Ahlatcı, "Projenin hayata geçmesi ile mevcuttaki sathi kaplamalı tek platformlu devlet yolu, bölünmüş yola dönüştürülerek yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilecektir. 2017 yılında yol yapım çalışmaları başlarken proje kapsamında 19 adet hemzemin kavşak, 3 adet farklı seviyeli kavşak, 5 adet köprü ve tüm güzergahın üstyapı imalatları bulunmaktadır. 2020 yılına kadar 6 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır. 2020 yılı içinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları devam etmekte olup 6 kilometre bölünmüş yol yapımı hedefleniyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Amasya, Çorum, Güncel, Haber

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