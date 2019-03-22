Çorum Apartman Sakini Evini Ateşe Verdi, 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Apartman sakini evini ateşe verdi, 4 kişi dumandan etkilendi
ÇORUM'da psikolojik sorunları bulunan Sefa T., iddiaya göre oturduğu evi ateşe verdi. Yangında, dumandan etkilenen 1'i sağlık görevlisi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğlen saatlerinde Akkent Mahallesi
8'inci Cadde üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa T., evin oturma odasını ateşe verdi. Sefa T. evden kaçarken, büyüyen alevler evi sardı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen Sevim T. ile komşuları Satı E. ve Kadriye E. ile bir sağlık görevlisi, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sefa T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akkent Mahallesi, Güncel
Kaynak: DHA