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ÇORUM Aynı gün hayatını kaybeden baba- kız, toprağa verildi

kız, toprağa verildiÇORUM'da, evinde ölü bulunan Gizem Güz Ergen (23) ile aynı gün kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Etem Ergen (53), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

03.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:25
kız, toprağa verildi
ÇORUM'da, evinde ölü bulunan Gizem Güz Ergen (23) ile aynı gün kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Etem Ergen (53), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde oturan Gizem Güz Ergen'den haber alamayan yakınları, eve gitti. Anahtarla kapıyı açıp, içeri giren aile fertleri, Ergen'i mutfakta hareketsiz yatarken bulunca sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Ergen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gizem Güz Ergen'in evde ölü bulunmasından saatler sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Etem Ergen de yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı hastane morguna konulan baba ve kızının cenazeleri teslim alındı. Gizem Güz Ergen ve babası Etem Ergen, Üçköy köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından toprağa verildi. ÇORUM Aynı gün hayatını kaybeden baba- kız, toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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