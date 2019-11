Çorum bakan selçuk kadınların katılımıyla ülkemizi dünyanın 10 ekonomisinden biri yapacağız

Bakan Selçuk Kadınların katılımıyla ülkemizi dünyanın 10 ekonomisinden biri yapacağızAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İnşallah kadınlarımızın işgücüne katılımını destekleyerek, 2023'te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız dedi. Çorum 'da, Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadın Kooperatifleri Bölge Toplantısı'nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekonominin tartışılmaz gerçeği olan rekabetin her sektörde güçlü olmayı gerektirdiğini söyledi. Ortak hedeflerde buluşmak; gücü ve sermayeyi birleştirmek gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, Birlikten kuvvet doğar. Güzel dayanışma örneklerimiz var. Ahiyan-ı Rum'u, Bacıyan-ı Rum'u bilmeyen yoktur. Bizler, kökü mazide bir ati olma şuuruyla tarihimizden her konuda ilham almanın gayreti içindeyiz. Kadın dayanışması da, bugün bizim günlük hayatımıza kadar kök salmış bir rutin haline gelmiştir. Tarihimizden gelen bilinçle bu dayanışma kültürünü yaşatmayı istiyoruz. Kadın dayanışması ve kadınlarımızın istikbali söz konusu olduğunda; bizi daha da umutlandıran güzel örneklerle ferahlıyor, mutlu oluyoruz. Bu buluşmayı da bunun güzel bir örneği olarak değerlendiriyorum dedi.'KOOPERATİF SAYISINDA AVRUPA 3'ÜNCÜSÜYÜZ'Kooperatiflerin dikkate değer bir işletme modeli olarak öne çıkmaya başladığını belirten Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdüDünyada bugün, çalışan nüfusun yüzde 10'u kooperatiflerde istihdam ediliyor. Kooperatifçilik; işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak da değerlendiriliyor. Ülkemizde kooperatifler, bugünkü tarım kredi kooperatiflerine benzer yapıda olan Memleket Sandıklarının 1863 yılında kurulmasıyla hayata geçmiştir. Bugün ise toplam 6,3 milyona yakın kooperatif ortağı vatandaşımız var. 38 farklı türde, 50 bini aşkın kooperatif bulunuyor. Türkiye olarak, kooperatif sayısı itibariyle; İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da 3'üncü sırada yer alıyoruz. Ülkemizde kadın ismi, ibaresi geçen; 192'si aktif 227 kurulmuş kooperatif var. Kadınlar açısından kooperatifleşmenin, ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu biliyoruz. Kooperatifçilik bu noktada, hem istihdamı artırma, hem de aile hayatıyla iş uyumunu sağlamada özel bir misyonu yerine getiriyor. Ayrıca, ortak iş yapma ve dayanışma kültürünü de sağlıyor ve zorluklarla baş etme imkanı vermekte. Karar alma mekanizmalarında, yerel yönetimler de dahil, kadınların daha etkin hale gelmesini sağlayabiliyor. İlk basamağı olarak görmekteyiz. Kişisel gelişim, beceri arttırma ve liderlik geliştirme fırsatlarını da artırıyor. Kadın kooperatifleri son yıllarda tüm dünyada bir model olarak ortaya çıkmaya başladı. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar kadın kooperatiflerine özel önem atfediyor'KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI DESTEKLEYECEĞİZ'Kooperatif üyesi kadınların iş sağlama, sosyal açıdan güçlendirme, ortak kadın sorunlarına çözüm üretme, ortakların örgütlenmesi ve güçlenmesi gibi nedenlerle bir araya geldiğini söyleyen Bakan Selçuk, Kooperatifler, açtıkları mağaza ve dükkanlarda kadınlarımızın bu ürünlerini satıyorlar. Bu noktada, kooperatiflerimize ürünlerin özgün, standart hale getirilmesi; ve yenilikçi satış-pazarlama stratejileri ile buluşarak kadınları üretim noktasında daha geniş pazarlara ulaştırabilsin. Bugün bereketin, üretimin şehri Çorum'da üreten kadınların bu işe el atmasını görmenin sevinci içindeyiz. İnşallah bu başarılara güzel örneklere teşkil eden başka kooperatifler de çıkacak diğer illerimizde de kadınlar ürettikleri tarhanalarıyla, erişteleriyle hem Çorum ekonomisine, hem de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacaklar. Ben ülkemizde önümüzdeki dönemde; özellikle iletişim imkanlarının gelişmesiyle, kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılacağını düşünüyorum. Bunda da kadın kooperatiflerinin öncü rol oynayacağına inanıyorum. İnşallah kadınlarımızın işgücüne katılımını destekleyerek, 2023'te ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Kadınlarımızın cesaretine, girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var güveniyoruz diye konuştu.'KADIN KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİZMETLERİ ARTIRACAĞIZ'Kadınların kooperatifleşmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızla yeni bir proje hazırlığımız da bulunuyor. Önümüzdeki yıl başlayacağımız proje ile hem kurumlarımızın kapasitesini güçlendireceğiz, hem de kadınlara ve kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi artıracağız. Kooperatifler aracılığıyla kadınlarımızın, kalıcı hizmet modellerini hayata geçirerek yerel kalkınmanın önemli unsuru haline gelebileceğine inanıyoruz. Kooperatifler aracılığı ile kalıcı hizmet modelleri hayata geçirerek yerel kalkınmanın öncüleri olduğunu da göreceğiz. İnanıyoruz ki; ulusal kalkınma, yerel kalkınmadan başlıyor. Bu anlamda bizler de; sivil toplum kuruluşlarımız, ilgili kamu kurumlarımızla diyalog ve istişare kanallarını her daim açık tutuyoruz. Bu şekilde girişimcilik ruhunu daha da öne çıkaracağız. İstiyoruz ki; kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların daha da yaygınlaşması için önünü açalım. Tabi bizler bu çalışmaları gerçekleştirirken paydaşlarımızın, varlığı, desteği bizlere güç veriyor. Sizler bu çalışmalarla; birliğe, dayanışma ve yardımlaşma kültürümüz adına önemli kazanımlara vesile oluyorsunuz dedi.