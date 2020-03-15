ÇORUM Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi
Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri incelediULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.
15.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:15
Bakan Turhan, Samsun ve Çorum 'da yapımı süren projeleri inceledi
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.
Ulaştırma ve Alt Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürülen karayolu yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Vezirköprü ilçesine geçen Bakan Turhan, ilçe girişinde kurban kesilerek karşılandı. Havza ile Vezirköprü ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Bakan Turhan, "Havza'dan başlayıp Gerede'de biten bu koridor İsmetpaşa, Karabük, Kastamonu, Taşköprü ilçeleri ile Sinop'un Boyabat, Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü'yü kapsıyor. Durağan'a kadar batı istikameti yapıldı. Şimdi de Havza ile Vezirköprü arasındaki çalışmaları başlatacağız. Ardından proje çalışmaları devam eden Vezirköprü ile Durağan arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra bölünmüş yol olarak hizmete alacağız? dedi.
ÇORUM'A GEÇTİ
Çorum'a hareket eden Bakan Turhan, Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli ve Kırkdilim tünel şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan, 1996 yılında yüklenici firmanın temelini attığı fakat 2002 yılında yapımı durdurulan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'tan bilgi aldı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.
Ulaştırma ve Alt Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürülen karayolu yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Vezirköprü ilçesine geçen Bakan Turhan, ilçe girişinde kurban kesilerek karşılandı. Havza ile Vezirköprü ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Bakan Turhan, "Havza'dan başlayıp Gerede'de biten bu koridor İsmetpaşa, Karabük, Kastamonu, Taşköprü ilçeleri ile Sinop'un Boyabat, Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü'yü kapsıyor. Durağan'a kadar batı istikameti yapıldı. Şimdi de Havza ile Vezirköprü arasındaki çalışmaları başlatacağız. Ardından proje çalışmaları devam eden Vezirköprü ile Durağan arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra bölünmüş yol olarak hizmete alacağız? dedi.
ÇORUM'A GEÇTİ
Çorum'a hareket eden Bakan Turhan, Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli ve Kırkdilim tünel şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan, 1996 yılında yüklenici firmanın temelini attığı fakat 2002 yılında yapımı durdurulan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'tan bilgi aldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ÇORUM Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Çorum, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı