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Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başkan Aşgın'ın fotoğrafları incelemesi ve açıklaması ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:13
Başkan Aşgın'ın fotoğrafları incelemesi ve açıklaması ÇORUM - Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğrafları inceleyen Aşgın, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.
Aşgın, AA'nın fotoğraf oylamasına katılmaktan keyif duyduğunu belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Fotoğraf oylamasının, AA'nın hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:
"Oyladığımız fotoğraflara baktığımız zaman hep acı, kan ve gözyaşı görüyoruz, Filistin'i görüyoruz ama daha düne kadar bunları göremiyorduk. Mazlumun gözyaşını gören yoktu. Anadolu Ajansı mazlumun gözyaşını göstermesi bakımından, zulme uğrayan tüm coğrafyalarda adeta kellesi koltuğunda mücadele eden bir kuruma dönüştüğü için de gerçekten milli bir kurum. Bu oylama gösteriyor ki iyi ki Anadolu Ajansı var. Artık mazlumlara karanlıkta göz kırpmış gibi zulümlerine devam edemeyecekler. O zulümleri, AA'nın çektiği fotoğraflarla, videolarla, o muhabir kardeşlerimizin gerekirse şehadeti göze almış duruşlarıyla yüzlerine çarpacağız. Nasıl ki Mehmetçiğimiz şu an nerede zulüm varsa orada, AA da aynı şuur ve bilinçle orada."
Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın

Halil İbrahim Aşgın, Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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