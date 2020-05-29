Çorum Belediye'sinde 'Sıfır atık' projesi başladı

Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulamak için çalışma başlattı.

Çorum Belediye'sinde 'Sıfır atık' projesi başladı
29.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:51
Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulamak için çalışma başlattı.

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında Çorum Belediyesi, kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması için hizmet binalarında ve tesislerinde 'Geri Kazanılabilir, Geri Kazanılamayan, Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil' toplama kutuları yerleştirdi.

'Sıfır atık kutuları yerleştirildi'

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında Çorum Belediyesi'ne ait 32 hizmet binası ve tesiste çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Personelimizin çalışma alanlarında ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrıştırılması için 'Geri Kazanılabilir ve Geri Kazanılamayan' atıkların atılacağı sıfır atık kutularını hizmet binalarımızdaki ve tesislerimizdeki tüm katlarımıza dağıttık. Plastik, kağıt, cam, metal atıklar mavi renkli geri kazanılabilen atık kutularına, ıslık mendil, peçete, kürdan gibi geri kazanılamayan atıklar ise gri kutulara atılıyor. Ayrıca personelimizin ve vatandaşlarımızın evlerinde ortaya çıkan bitkisel atık yağlar için beyaz kutular, atık piller için ise kırmızı atık pil toplama kutuları yerleştirdik. Vatandaşlarımız bitkisel atık yağlarını ve atık pillerini belediyemize ait tüm birimlere getirebilirler. Belediyemizde çalışan tüm personelimize ve sıfır atık projesinin uygulanmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek sıfır atık belgelerimizi alacağız." dedi.

'Temiz Çorum için seferberlik'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması için sıfır atık projesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinde 2019 yılında 84.883,36 ton evsel atık bertaraf edildiğini vurgulayan Başkan Aşgın, "4.748 ton kağıt, 114 ton ahşap, 155 ton metal ve 1.149 ton plastik, 604 ton cam ayrıştırılarak tekrar ekonomiye kazandırdık. Atıkların kaynağından ayrıştırılması ve geri dönüşüme gönderilmesi ile daha yaşanılabilir bir çevre hedeflemekteyiz. Çorum Belediyesi olarak kaynağında ayrıştırmak için Buhara Kültür Merkezi ve Kadeş Barış Meydanında bulunan mobil atık getirme merkezlerimiz ile vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıkları bu noktalara getirmektedir. İnşallah bu merkezlerin sayılarını şehrimizin tamamına yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sıfır Atık projesi çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği açısından da bir sorumluluk projesidir. Dünyanın merkezini tertemiz yapmak için emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Çorum, Güncel, Haber

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