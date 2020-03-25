Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıyor - Haberler

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıyor

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor.

25.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:08
Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıyor
Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği Gıda Bankasındaki çalışmaları inceledi.
Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla dışarı çıkamayan yaşlıların evine hizmet götürdüklerini söyledi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 65 yaş üstündeki vatandaşların yaşadığı 703 eve gıda yardımı ulaştırdıklarını bildiren Aşgın, "Ayrıca evde temizlik hizmeti sağlanan 500 ailemize, sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, peçete ve kolonyadan oluşan hijyen seti ulaştırdık. Salgın nedeniyle daha fazla risk altında olan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.
Vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Aşgın, "Yaşlılarımızın gönülleri rahat olsun, Çorum Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız." ifadesini kullandı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada ise yardım alan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtları incelenerek belirlendiği, yardım paketlerinin bu kişilerin adreslerine dağıtılmaya başlandığı kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: Elazığ'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları - Haber 14:58: Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 4 gözaltı - Haber 14:58: Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak - Haber 14:58: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. - Haber 14:57: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler