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Çorum Belediyesi, mülakata çağıracağı geçici işçi adaylarını çekilişle belirledi

Çorum Belediyesinde geçici süreyle istihdam edilecek 61 kişi için düzenlenen kura çekimi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halka kapalı salondan canlı yayınla yapıldı.

02.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:02
Çorum Belediyesi, mülakata çağıracağı geçici işçi adaylarını çekilişle belirledi
Çorum Belediyesinde geçici süreyle istihdam edilecek 61 kişi için düzenlenen kura çekimi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halka kapalı salondan canlı yayınla yapıldı.
Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirmek üzere 6 şoför ile 55 işçi olmak üzere 61 kişiyi geçici süreyle işe alacağını açıkladı.
Belediye Kariyer ve İş Merkezine "cokis.corum.bel.tr" adresinden başvuran kişiler arasından mülakata çağrılmak üzere noter huzurunda 183 kişi belirlendi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kuranın çekildiği Turgut Özal Konferans Salonu'na alınmayan vatandaşlar, kura çekilişini Çorum Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayından izledi.
Salona giren noter görevlileri ile basın mensuplarına da eldiven ve maske dağıtıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, 906 beden işçiliği, 836 da şoförlük için olmak üzere 1742 kişinin iş başvurusu yaptığını söyledi.
Çekilişle belirlenen 183 kişiyi mülakata çağıracaklarını belirten Çöplü, "İşe alacağımız arkadaşlarımız Çorum'daki park ve bahçelerin güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yer alacak. Şehrimiz, halkımız, insanlarımız evlerinde kalırken biz dışarıda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah daha temiz, daha güzel ortamlarda halkımızın park ve bahçelere çıkmasını sağlayacağız." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Çorum, İşçi, Güncel
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