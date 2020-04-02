Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorum Belediyesi, mülakata çağıracağı geçici işçi adaylarını çekilişle belirledi

Çorum Belediyesinde geçici süreyle istihdam edilecek 61 kişi için düzenlenen kura çekimi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halka kapalı salondan canlı yayınla yapıldı.

02.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:29
Çorum Belediyesinde geçici süreyle istihdam edilecek 61 kişi için düzenlenen kura çekimi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında halka kapalı salondan canlı yayınla yapıldı.
Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde görevlendirmek üzere 6 şoför ile 55 işçi olmak üzere 61 kişiyi geçici süreyle işe alacağını açıkladı.
Belediye Kariyer ve İş Merkezine "cokis.corum.bel.tr" adresinden başvuran kişiler arasından mülakata çağrılmak üzere noter huzurunda 183 kişi belirlendi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kuranın çekildiği Turgut Özal Konferans Salonu'na alınmayan vatandaşlar, kura çekilişini Çorum Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayından izledi.
Salona giren noter görevlileri ile basın mensuplarına da eldiven ve maske dağıtıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, 906 beden işçiliği, 836 da şoförlük için olmak üzere 1742 kişinin iş başvurusu yaptığını söyledi.
Çekilişle belirlenen 183 kişiyi mülakata çağıracaklarını belirten Çöplü, "İşe alacağımız arkadaşlarımız Çorum'daki park ve bahçelerin güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yer alacak. Şehrimiz, halkımız, insanlarımız evlerinde kalırken biz dışarıda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah daha temiz, daha güzel ortamlarda halkımızın park ve bahçelere çıkmasını sağlayacağız." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Çorum Belediyesi, mülakata çağıracağı geçici işçi adaylarını çekilişle belirledi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Çorum, İşçi, Güncel

Haberin Videosu :

Çorum Belediyesi, mülakata çağıracağı geçici işçi adaylarını çekilişle belirledi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çorum Belediyesi, mülakata çağıracağı geçici işçi adaylarını çekilişle belirledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:56: DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber 17:56: Şahinbey Belediyesinden öğrencilere uzaktan eğitim - Haber 17:56: Kadirli'de depo yangını - Haber 17:54: SULTANGAZİ VE BAYRAMPAŞA'DA SAHTE MASKE OPERASYONU - Haber 17:54: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, belediye başkanları toplantısında konuştu: (2) - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber