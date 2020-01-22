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Çorum Belediyesi'nde kar mesaisi

Çorum Belediyesi, karla mücadele ekipleri kar yağışı sonrası yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarını ara sokaklarda da tamamladı.

22.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:02Çorum Belediyesi'nde kar mesaisi
Belediyesi, karla mücadele ekipleri kar yağışı sonrası yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarını ara sokaklarda da tamamladı.

Belediye, ana arterlere yapılan ilk müdahalenin ardından ara sokaklar, okul etrafları ve yüksek kesimlerde de yaptığı kar temizleme çalışmalarını da sonlandırdı. Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada 9 kepçe ve 3 greyderin katıldığı çalışmaların şehrin tüm noktalarına ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada "Ara sokaklardaki kar birikintilerini de kaldırdık. Ekiplerimiz tarafından toplanan karlar boş alanlara toplandı" denildi. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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