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Çorum Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Çorum'da dolandırıcılar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın adını kullanarak para talebinde bulundular.

27.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:35 Çorum Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
'da dolandırıcılar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın adını kullanarak para talebinde bulundular.

Belediye Basın biriminden konuya ilişkin yapılan açıklamada; Dolandırıcıların Çorumlu iş adamlarını arayarak para talebinde bulundukları belirtildi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yardıma muhtaç insanları öne sürerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın adını kullanarak iş adamlarını arayan dolandırıcıların, yoksullar için mont alıp yardım yapacağız yalanını kullanarak para talebinde bulundukları ifade edildi. Belediye olarak hiç kimseden maddi anlamda bir yardım talebinde bulunulmadığını söyleyen belediye yönetimi bu şekilde arayarak maddi anlamda Belediyemizin, Belediye Başkanımızın ve Belediye Başkan Yardımcılarımızın isimlerini kullanarak para talebinde bulunanlarla ilgili güvenlik güçlerini arayarak şikayette bulunmaları konusunda iş adamlarını uyardı. Bazı işadamlarının bu tuzağa düştüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sözkonusu dolandırıcılar ile ilgili Çorum Belediyesi olarak biz de suç duyurusunda bulunacağız." dendi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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