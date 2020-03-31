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Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti

Yayınladığı eserlerle kültür, sanat ve tarihine ışık tutan Çorum Belediyesi, önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi.

31.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:26
Çorum Belediyesi'nden evde kalanlar için kültür hizmeti
Yayınladığı eserlerle kültür, sanat ve tarihine ışık tutan Çorum Belediyesi, önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Çorum'un Cumhuriyet dönemi tarihine ışık tutan, o dönemki olayları anlatan Çorum Gazetesinin arşivi dijital ortama aktarıldı. 1927-1964 yılları arasında yayımlanan tüm gazetelere Çorum Belediyesi web sayfasından ulaşılabilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesinin kültür yayınları arasından çok sayıda eserin neşredildiğini, bu eserlerin birçok alanda kaynaklık yaptığını belirterek Çorum Gazetesi arvişlerinin dijital ortama aktarılmasının önemini vurguladı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de saran koronavirüs tehlikesine karşı evinde kalanlar için de çok önemli bir arşiv çalışması olacağını dile getiren Başkan Aşgın, "1921 yılında basın hayatına başlayan Çorum Gazetesinin 1921-1926 yılları arasında yayınlanan sayılarının günümüz Türkçesine çevirilerini Abdulkadir Ozulu hocamız yapmıştı. Biz de 1927-1964 yılları arasında yayınlanan tüm gazeteleri dijital ortama aktardık. Gazetelerin bize ulaştırılmasında büyük emeği olan Hasanpaşa Kütüphanesi ve İskilip İlçe Kütüphane yetkilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Gazetesinin dijital ortamda yer alan arşivine ve Belediyenin tüm kültür yayınlarına dijital ortamda ulaşılabileceğini vurgulayarak "Hemşehrilerimiz Çorum Gazetesi arşivine http://kentarsivi.corum.bel.tr/gazeteler/ linkinden ulaşabilirler" diyerek sözlerini tamamladı. - ÇORUM
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Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Gazeteler, Çorum, Güncel
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