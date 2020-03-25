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Çorum Belediyesi'nden evinde kalan yaşlılara hizmet

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götürürken, evde temizlik hizmeti verilen 500 aileye de hijyen setleri dağıtıyor.

25.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:51
Çorum Belediyesi'nden evinde kalan yaşlılara hizmet
Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götürürken, evde temizlik hizmeti verilen 500 aileye de hijyen setleri dağıtıyor.

Yeni tip koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Çorum Belediyesi ekiplerinin yaşlıların evlerinden çıkamaması nedeniyle hizmeti evlerine kadar götürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, salgınının daha çok risk oluşturduğu yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağını vurguladı.

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından evde temizlik hizmeti alan 65 yaş üstü 703 aileye gıda yardımı yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, "Ekiplerimiz 500 aileye de sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, peçete ve kolonyadan oluşan hijyen ve temizlik setini evlerine kadar ulaştırdı" dedi.

Belediye olarak Koronavirüs salgınını önlemek adına mücadeleyi hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Aşgın "Evde bakım hizmeti verdiğimiz, başımızın tacı güngörmüşlerimizin bu süreçte evden çıkmamaları için gıda paketlerini evlerine teslim ediyoruz. Yaşlılarımızın gönülleri rahat olsun, Çorum Belediyesi olarak her zaman onların yanlarındayız" diye konuştu.

'Gıda Bankasında inceleme'

Gıda Bahkası'nı ziyaret Başkan Aşgın, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda ve hijyen paketlerini yerinde incelerken Başkan Yardımcısı Turhan Candan'dan da bilgi aldı.

Gıda Bankasının, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarla gıda dağıtımı yaptığı dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında bir stok problemi bulunmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, "Gıda Bankamızdan yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza gıda paketlerini evlerine ulaştırıyoruz. 65 yaş altı vatandaşlarımız da Gıda Bankasına 10'ar kişilik gruplarla, kontrollü olarak giriyorlar ve hijyen kurallarına uyarak alışverişlerini gerçekleştiriyorlar" diye konuştu. - ÇORUM
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Kaynak: İHA

Etiketler: Halil İbrahim Aşgın, Koronavirüs, Çorum, Güncel

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