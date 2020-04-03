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Çorum Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 6 bin maske

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin zorlu bir sınav verdiği bu günlerde Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına bir destek daha geldi.

03.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:18
Çorum Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 6 bin maske

Tüm dünyanın ve Türkiye 'nin zorlu bir sınav verdiği bu günlerde Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına bir destek daha geldi. Belediye, sağlık kuruluşlarına verilmek üzere 6 bin maske dikimen başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sözünden hareketle sağlık kuruluşlarında duyulan ihtiyaç doğrultusunda maske dikmeye başladıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dikilecek olan 6 bin maskeyi sağlık kuruluşlarına teslim edeceklerini vurguladı.


Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Aşgın, "Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizde görev alan öğretmenlerimiz ve gönüllü kursiyerlerimiz sağlık kuruluşlarına maske desteği sağlıyor. 6 bin maske üretiyoruz. İhtiyaç olması durumunda çok daha fazlasını üretebiliriz. Dikim yaptığımız atölyelerimizi dezenfekte ettik. Ürettiğimiz maskeleri sağlık kuruluşlarına teslim edeceğiz." dedi.


Başkan Aşgın, çalışmaya katılan tüm öğretmen ve gönüllü kursiyerlere teşekkür etti.


'Feyza Aşgın'dan destek'


Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi dikiş- nakış atölyesinde maske dikim işine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcılarının eşleri Hacer Yağbat ve Seher Çöplü de destek verdi. Feyza Aşgın, maske diken kadınları ziyaret ederek kolaylıklar diledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Halil İbrahim Aşgın, Türkiye, Çorum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çorum Belediyesi'nden sağlık kuruluşlarına 6 bin maske - Haberler

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