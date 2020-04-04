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Çorum Belediyesi'nden sosyal mesafeyi uyarısı

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

04.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:39
Çorum Belediyesi'nden sosyal mesafeyi uyarısı
Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Salgının ülkemize ilk geldiği günden itibaren tedbirleri en üst seviyeye çıkartan Çorum Belediyesi, dezenfeksiyon ve yıkama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşı bilgilendiriyor.

Çorum belediyesinin tüm birimleri koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalıştığını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Zabıta personelimizde aynı hassasiyet içerisinde gerek pazarlarda, gerekse ana arterlerde hemşehrilerimize maske ve eldiven dağıtımının yanı sıra kamu kurumlarının önleri, ATM'ler, duraklar ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlara "Sağlığın için mesafeni koru!, zorunlu olmadıkça evden çıkma" yazılı etiketler yapıştırdık." dedi.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını isteyen İsmail Yağbat, "Zor günlerden geçiyoruz. Hemşehrilerimiz kendilerini izole etsinler, kalabalık ortamlardan uzak dursunlar. Yakın zamanda her şey normale dönecek inşallah" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Çorum, ATM, Güncel
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