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Çorum Belediyesi'nin yardım konvoyu Elazığ'a ulaştı

Çorum Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar için gönderdiği yardım tırları yerlerine ulaştı.

27.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:53Çorum Belediyesi'nin yardım konvoyu Elazığ'a ulaştı
Belediyesi tarafından ve 'daki depremden zarar gören vatandaşlar için gönderdiği yardım tırları yerlerine ulaştı.

3 tır ve 1 minibüsten oluşan yardım tırları 26 Ocak Pazar günü Saat Kulesi meydanından yapılan dualarla uğurlanmıştı. Yardım tırlarında görevli personel, Elazığ Valiliğinin koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezine giderek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum halkının selamını da iletti ve yardımları teslim etti.

Çorum Belediyesinin depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgesiyle sürekli irtibat halinde olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yardım paketlerini yerlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yardım tırlarının hazırlanmasında ve yerine ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aşgın, "Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve dualarıyla bizlere destek olan hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ÇORUM

Malatya, Elazığ, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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