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Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor

Sosyal medya üzerinden öğrencilerin bu zamana kadar yemediği ürünlerin tadına bakması için başlatılan kampanyaya Çorum Belediyesi destek vermeye ve bu zamana kadar leblebi ile tanışmayan öğrencileri leblebi ile tanıştırmaya devam ediyor.

17.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:20Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor
Sosyal medya üzerinden öğrencilerin bu zamana kadar yemediği ürünlerin tadına bakması için başlatılan kampanyaya Belediyesi destek vermeye ve bu zamana kadar leblebi ile tanışmayan öğrencileri leblebi ile tanıştırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'nin farklı ilçe ve köy okullarındaki öğrencileri leblebi ile tanıştıran Çorum Belediyesi 3 okulda daha öğrencilerin leblebi ile tanışmasına vesile oldu. Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi Dutluk Köyü'nde bulunan Dutluk İmam Hatip Ortaokulu, 'in Tatvan ilçesi Yoncabaşı Köyü İlkokulu ve Ordu'nun Çaybaşı İlçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri hayatlarında ilk defa leblebinin tadına baktılar. Çorum Belediyesi tarafından gönderilen leblebi çeşitlerinin tadına bakan öğrenciler leblebiye hayran kaldılar.

Sosyal medyadan gönderdikleri mesajlara kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden öğretmenler öğrencilerin yaşadığı leblebi ile ilk defa tanıştıklarını ve oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. - ÇORUM

Bitlis, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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