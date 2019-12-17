Haberler » Güncel » Çorum Belediyesi sayaç donmalarına karşı uyardı - Haber

Çorum Belediyesi sayaç donmalarına karşı uyardı

Çorum Belediyesi soğuk havaların kendisini iyice hissettirmesi ile birlikte su sayaçlarının korunması konusunda vatandaşları uyardı.

17.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:47Çorum Belediyesi sayaç donmalarına karşı uyardı
Belediyesi soğuk havaların kendisini iyice hissettirmesi ile birlikte su sayaçlarının korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği belirtilerek uygun şartlarda bulunmayan su sayaçlarının donabileceğini kaydetti.

Vatandaşlardan mağdur duruma düşmemesi için ev ve işyerlerine ait su sayaçlarını soğuktan korumaları gerektiğini belirten Tuncel, "soğuk nedeniyle bilhassa dışarıda bulunan su sayaçları ve su tesisatlarının donarak kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Abonelerimizin don olaylarında zarar görmemeleri için su sayaçlarını ve su tesisatlarını kontrol etmeleri, izolasyon malzeme ile muhafaza altına almaları menfaatlerine olacaktır.

Ayrıca sayacın donması veya patlaması sonucu sayaçtan su akması durumunda derhal Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler"dedi. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:32 ABD'de hortum ve fırtınalarda 3 kişi öldü - Haber
20:31 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmen hakim karşısında - Haber
20:30 1 Fransız uyruklu terörist sınır dışı edildi - Haber
20:29 AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - Haber
20:27 Cizre'de 'Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli' eylemi - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:34:31