Çorum Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Çorum için sandığa giden vatandaşlar, Çorum Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Çorum seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Çorum'da kim önde? Çorum seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

ÇORUM BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Çorum Belediye Başkanlığı için MHP'den Kenan Şahin yarışacak. AK Parti'den ise Halil İbrahim Aşgın aday gösterildi. CHP'den Özgür Kılıç, İYİ Parti'den Bilgi Terlemezoğlu Çorum Belediye Başkanlığı için aday oldu.

ÇORUM İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Çorum Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Çorum Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

ÇORUM BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Çorum'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Çorum'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Ercan Daşdan, AK Parti adına Muzaffer Külcü, CHP adına Kenan Nuhut aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Muzaffer Külcü % 50.82 oy oranı ile Çorum Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP'den Kenan Nuhut ise % 34.38 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Ercan Daşdan % 11.77 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.