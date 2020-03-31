Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorum Belediyesi yardımlar için banka hesabı açtırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak isteyenler için Çorum Belediyesi iki ayrı hesap açtırdı.

31.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:03
Çorum Belediyesi yardımlar için banka hesabı açtırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak isteyenler için Çorum Belediyesi iki ayrı hesap açtırdı.

COVİD 19 adıyla açılan bu hesaba ilk bağış Hak İş il Başkanı Mustafa Köroğlu'ndan geldi. Köroğlu, bir aylık emekli maaşını koronavirüs mağdurları için bağışladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın geçtiğimiz günlerde bir aylık maaşını bağışlamasının ardından kendisinin de sorumlu hissettiğini ve bu nedenle bir aylık emekli maaşını bağışladığını kaydeden Mustafa Köroğlu, tüm hayırseverleri Çorum Belediyesinin açtırdığı hesaba yardımda bulunmaya davet etti.

'Eski belediye personelinden yardım'

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü eski personelinden Hakkı Balcı da 3 bin 500 TL'lik ayni yardımda bulundu. Balcı, yardımını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'a Gıda Bankasında teslim etti.

Çorum Belediyesi'nin açtırdığı banka hesap numaraları şunlar:

Halk Bankası: COVİD 19

Hesap No: 07000060

IBAN: TR24 0001 2009 3120 0007 0000 60

Ziraat Bankası: COVİD 19

Hesap No: 001587310207752

IBAN: TR91 0001 5001 5800 7310 2077 52 - ÇORUM
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Banka, Çorum, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çorum Belediyesi yardımlar için banka hesabı açtırdı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:15: Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın - Haber 19:14: Eşme Vefa Sosyal Destek Grubu, 218 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 19:13: Vali Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama - Haber 19:13: Çin'de orman yangını 19 ölü - Haber 19:12: KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ (1) - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber