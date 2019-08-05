Çorum Belediyesinden 571 çocuğa bayramlık kıyafet

Çorum
Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 571 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bayram hediyesi vereceği çocuklarla Velipaşa Konağı'nda bir araya geldi.
Çocukların bayram sevincine şahitlik etmenin kendisi için mutluluk vesilesi olduğunu belirten Aşgın, "Peygamber Efendimizin doğum yılı olan 571'den hareketle 571 evladımıza tişört, pantolon, ayakkabı, çorap ve sweat olmak üzere 5 parça kıyafet hediye ediyoruz. Önümüzdeki yıl sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, onların bu mutluluğuna şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Verdiğimiz bu küçük hediyelerle onların yüzünün güldüğünü görmek bizler için en güzel bayram hediyesi." dedi.
Çorum Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok çalışma yürüttüğünü dile getiren Aşgın, şunları kaydetti:
"Bu şehirde yaşayan her insanımıza yönelik bir hizmetimiz var. Engellilerimiz, çocuklarımız, uluçınarlarımız, dar gelirli vatandaşlarımız, Onların rızası bizim için daha özel anlam ifade ediyor. Gıda Bankamızda 200 değişik ürün çeşidi ile 7 bin 972 aileye gıda yardımı yapıyoruz. 'Hoş Geldin Bebek' Projesi kapsamında bu güne kadar 21 bin 615 bebeğin ailesini ziyaret ederek mutluluklarına ortak olduk. Ramazan çadırımızda her gün bin ihtiyaç sahibinin iftar yapmasını sağlıyoruz. yaşlı bakım ev temizliği hizmetleri kapsamında ise 543 evde 734 yaşlımıza evde bakım hizmeti veriyoruz."