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Çorum Belediyesinden amatör kulüplere malzeme yardımı

Çorum Belediyesince kentteki 17 amatör futbol kulübüne 67 bin liralık malzeme yardımı yapıldı.

26.10.2019 19:00
Çorum Belediyesince kentteki 17 amatör futbol kulübüne 67 bin liralık malzeme yardımı yapıldı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sentetik sahada düzenlenen malzeme teslim töreninde yaptığı konuşmada, amatör sporculara bin 772 parça spor malzemesi verdiklerini söyledi.
Sporun gelişmesi için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Aşgın, "Çorum çeşitli spor branşlarında marka haline geldi. Güreşte ve masa tenisinde marka haline geliyoruz." dedi.
Aşgın, "Biz önce 'ahlak', ardından da 'spor' diyoruz. İnanıyoruz ki sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Bu ülke için hayallerimiz var. Dolayısıyla nesillerimizin hem zihnen hem de bedenen sağlıklı olması lazım. "Belediye gençlik merkezlerinde 4 bin civarında gence eğitim veriyoruz." diye konuştu.
Sporda çıtayı yüksek tuttuklarını belirten Aşgın, şunları kaydetti:
"Bayrağımız çeşitli müsabakalarda ne kadar fazla dalgalanırsa biz o kadar mutlu oluyoruz. Antrenörlerimizden daha hassas, hedefe yönelik çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Bu desteklerin içinden yeni büyük futbolcular, sporcular çıkmalı, bayrağımızı uluslararası arenada göndere çektirmeli. Bize gurur yaşatacak çocukları bulup, yetiştirmeliler. Sizden çok şey bekliyoruz. Bunun karşılığında gücümüzün yettiğince sizi desteklemeye çalışıyoruz."
Aşgın daha sonra amatör sporculara malzemelerini teslim etti.
Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, amatör kulüp yönetici ve sporcuları katıldı.
Çorum Belediyesinden amatör kulüplere malzeme yardımı

Halil İbrahim Aşgın, Futbol, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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