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Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına servis hizmeti

Çorum Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti başlattı.

24.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:38
Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına servis hizmeti
Çorum Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında belediye tarafından başlatılan servis hizmetinden Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine görev yapan 400 sağlık personeli faydalanıyor. Çalışanlar her sabah evlerinden alınırken mesai saati bitiminde de evlerine geri bırakılıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran bir korona virüs salgınıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Çorum'da da tedbirleri en süt düzeyde devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Bu salgın nedeniyle en riskli gruplardan birisi sağlık çalışanlarımız. Sağlık çalışanlarına neler yapabilir miyiz? diye araştırdığımızda onları toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırabilir miyiz? Diyerek başhekimimizi aradık. Kendisine böyle bir çalışmayı yapabileceğimizi söyledim. O da biz en riskli toplum kesimiyiz. Toplu taşıma araçları kullandığımız zaman sağlık çalışanlarımızın olası bir virüs bulaşında halkımıza bulaşmasını sağlayacak. Halkımızda varsa sağlık çalışanlarına bulaşacak. Hastane açısından daha riskli bir durum oluşacak dedi. Bunun üzerine Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına servis hizmeti vermeyi planladık. Başhekimimizde bunun iyi bir yöntem olacağını söyledi. Bunun üzerine servislerimizden 4 tanesini hastanemize tahsis ettik. Her gün 400 çalışanımızı hastaneden alıp evlerine bırakacağız. Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Erol Olçok, Sabah, Çorum, Güncel

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