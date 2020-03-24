Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti - Haberler

Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli için ücretsiz taşıma hizmeti başlattı.

24.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:14
Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti
Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli için ücretsiz taşıma hizmeti başlattı.
Belediyenin yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında tahsis edilen servis araçları, kent merkezindeki 4 güzergahta yaklaşık 400 sağlık çalışanını sabah evinden hastaneye, akşam da hastaneden eve taşıyor.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının vatandaşlarla temasını önlemek amacıyla ücretsiz toplu taşıma yerine ücretsiz özel servis hizmetini uygun gördüklerini söyledi.
Sağlık çalışanları için ne gibi kolaylıklar sağlanabileceği konusunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile görüştüklerini belirten Aşgın, "Tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Çorum'da tedbirler alıyoruz. Koronavirüs salgınında en riskli gruplardan biri olan sağlık çalışanlarına yönelik neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlamanın en güvenli yolunun ücretsiz servis hizmeti sağlamak olduğunu değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Hastanenin Destek Kalite Müdür Yardımcısı Tuncay Özdemir ise servis hizmetinden yararlanmak için 400 sağlık çalışanının başvuru yaptığını bildirdi.
Servis saatlerinin personelin mesai saatlerine göre ayarlandığını dile getiren Özdemir, "Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderildi. Belediye, bizim büyük bir yükümüzü omuzladı. Kritik süreçte bizi desteklediği için belediyeye teşekkür ederiz. Devlet ve millet virüse karşı mücadele içinde." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Hitit Üniversitesi, Koronavirüs, Çorum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

15:05: Kamyonet üst geçide çarptı: Trafik kilitlendi - Haber 15:05: Adalet Bakanlığı korona nedeniyle tedbirlerini arttırdı - Haber 15:05: Haliliye'de pazar yerleri dezenfekte edildi - Haber 15:05: Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi - Haber 15:04: Üniversitelilerden 'Ben evdeyim, sen de evde misin?' akımı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading