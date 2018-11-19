Çorum Belediyesinin Altyapı Çalışmaları

Çorum
Belediye Başkanı Zeki Gül
, bu yıl yatırım programına alınan 80 kilometre altyapı projesinin tamamlanması için çalıştıklarını bildirdi.
Gül, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarının gelmesi nedeniyle çalışmalara hız verdiklerini belirterek, hava şartları ağırlaşmadan çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.
Çorum'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Gül, "Şehrimizi modern altyapıya kavuşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için içme suyu, yağmur suyu, atık su hatları büyük önem arz etmektedir. İl genelinde daha sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturulması için eski asbestli su borularının yerine uzun ömürlü ve sağlıklı su boruları yerleştirdik. Kalıcı işlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.
2018 yatırım programına 80 kilometrelik altyapı çalışmasını aldıklarını hatırlatan Gül, çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirterek, kendilerine destek olan ve sabır gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Zeki Gül,Çorum
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:56