Çorum Belediyespor, Bayburt'ta Galibiyet Arayacak

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Çorum Belediyespor
'un teknik direktörü Mehmet Aurelio
, pazar günü deplasmanda oynayacakları Bayburt
İl Özel İdare maçında ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini söyledi.
Aurelio, kulüp tesislerindeki son antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları sonuçların kendilerini üzdüğünü ifade ederek, Bayburt maçıyla yeni bir çıkış yapmak istediklerini belirtti.
Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Bayburt İl Özel İdare maçını kazanmamaları için hiçbir neden olmadığını aktaran Aurelio, "Hafta sonu grup lideri Bayburtspor ile deplasmanda zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. Rakibimize saygı duymakla birlikte biz sadece kendi işimize konsantre olacağız. Futbolda her takım her takımı yenebilir. Bizim de ilk deplasman galibiyetimizi lider karşısında almamız için bir neden yok. Neden olmasın ki? biz 90 dakika boyunca sadece ama sadece bunun için mücadele edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun bunu da başaracak güçteyiz." diye konuştu.
Deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, maç için bu gece Bayburt'a hareket edecek.
Mehmet Aurelio,Çorum Belediyespor,Bayburt