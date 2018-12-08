Çorum Belediyespor'da Hedef Galibiyet

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:45



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:45

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, yarın oynayacakları Karacabey maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.Aurelio, kulüp tesislerindeki son antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında son iki haftaya girildiğini ve iki maçı da kazanmak istediklerini belirtti.Önceliklerinin Karacabey maçı olduğunu ancak önemli eksiklerle sahaya çıkacaklarını belirten Aurelio, şunları kaydetti:"Ligin ilk yarısını üst sıralarda bitirebilmek için Karacabey'i yenmemiz gerekiyor. Bunun için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu maçta da önemli eksiklerle sahaya çıkacağız. Aynı Cizre maçında olduğu gibi ama sahaya 11 kişi çıkıyorsak sorun olmadığını düşünüyorum. Zaten forma şansı verdiğimiz futbolcularımız da sahada en iyi şekilde mücadele ediyorlar. Bu maçta da kendilerinin aynı şekilde mücadele edeceklerine inanıyor ve güveniyoruz. Bu maçı kazanıp seri yakalamamız lazım. Bunun için de çok çalışıyoruz. Rakip grubun güçlü takımlarından, bunu biliyoruz. Maçın zor geçeceğini de biliyoruz. Her şeye rağmen biz tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yapıyoruz."Aurelio, ayrıca yarınki karşılaşmada taraftar desteğine mutlak ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, tüm taraftarları maça davet etti.