Çorum Belediyespor İlk Yarıyı Galibiyetlerle Kapatmak İstiyor

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Çorum Belediyespor
'un teknik direktörü Mehmet Aurelio
, son iki maçı da kazanarak, sezonun ilk yarısını en iyi yerde bitirmek istediklerini belirtti.
Aurelio, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün oynadıkları Cizrespor
maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Önemli eksiklerine rağmen aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını kutladığını ifade eden Aurelio, şunları kaydetti:
"Bu maçta forma şansı verdiğimiz futbolcularımız gerçekten iyi bir performans sergilediler. İnandılar ve kazandılar, kendilerini yürekten kutluyorum. Şimdi ilk yarı için önümüzde 2 maçımız kaldı. Bunların birini bu hafta sonu kendi sahamızda, diğerini de Ankara
deplasmanında oynayıp ilk yarıyı tamamlayacağız. Biz bu iki maçtan da galibiyetle ayrılıp ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Aurelio dünkü maçta olduğu gibi hafta sonu sahalarında oynayacakları Karacabey
Belediyespor maçında da taraftar desteğine büyük ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.
Cizrespor,Türkiye Futbol Federasyonu,Mehmet Aurelio,Çorum Belediyespor
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:07