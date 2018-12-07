Çorum Bilsem'de 360 Öğrenciye Destek Eğitimi Veriliyor

Çorum
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) bu yıl 360 öğrenciye kişisel yetenek alanına göre destek eğitimi verildiğini bildirdi.
Büyük, BİLSEM'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında eğitimcilerden bilgi aldı.
Çorum BİLSEM'in TÜBİTAK 4007 ve TÜBİTAK 4004 projelerinde başarı elde ettiğini belirten Büyük, hazırlanan projelerde emeği geçen yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.
Bilim ve Sanat Merkezi için öğrenci tanılama sürecinin başladığını belirten Büyük, "Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarıdır." dedi.
Merkezlerde öğrencilerin uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alındığını dile getiren Büyük, "BİLSEM'e alınacak özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi için yapılacak değerlendirme sınavlarına bu yıl ilkokul 1, 2, ve 3'üncü sınıf öğrencileri girebilecek. Halen 360 öğrenciye destek eğitimi veren Çorum BİLSEM'e, önümüzdeki yıldan itibaren tanılama yapılan her sınıf düzeyinde ayrı ayrı olmak üzere kontenjan dahilinde kazanan öğrenciler kayıt hakkı elde edebilecektir." diye konuştu.
07 Aralık 2018 Cuma 16:30