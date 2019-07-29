Haberler» Güncel» Haber

ÇORUM Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı

Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldıÇorum'un Osmancık ilçesinde, yuvasını bulunduğu caminin kubbesinde kanadının demirlere takılması sonucu yaralanıp, mahsur kalan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

29.07.2019 13:52
ÇORUM Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı
Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yuvasını bulunduğu caminin kubbesinde kanadının demirlere takılması sonucu yaralanıp, mahsur kalan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçedeki Beylerçelebi Camisi'nin kubbesinde yuva yapan leyleklerden birinin kanadının demirlere takılması sonucu yaralandığı ve uçamadığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle kubbeye ulaştı. Kanadından yaralanıp uçamayan yavru leylek, kurtarıldı. Yavru leylek, götürüldüğü veterinerde tedaviye alındı.

Osmancık, İtfaiye, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:36   Sarıyer'de AVM'de 15 metre yükseklikten düştü
23:32   DHA DIŞ – Ukrayna basını: Poroşenko, Türkiye'de tatilde
23:32   SPOR Rizespor'un yeni transferi Chatziisaias Balık yemek için sabırsızlanıyorum
23:30   Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
23:30   İsveç Başbakanı Löfven'den Trump'a cevap
23:29   KİK'ten Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı
23:29   SPOR Beşiktaş'tan golsüz prova