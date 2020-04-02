Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum 'un Laçin ilçesindeki Çamlıpınar köyü İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantina altına alındı. Karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi. Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı ile Sungurlu'nun Oyaca köyleri karantinaya alınmıştı.

Kaynak: DHA