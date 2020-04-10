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Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:03
Çorum'da 1 köy daha karantinaya alındı

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Yeşilköy , koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilköy köyünün, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Açıklamada, "Karantina süresince köye giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacaktır" denildi. Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Bekişler, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Yeşilköy, Kargı, Çorum, Güncel
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