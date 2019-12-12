Haberler » Güncel » Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu - Haber

Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:10Çorum'da 100'e yakın öğrenci hastanelik oldu
'un ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100'e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenen öğrenciler Çorum ve Osmancık'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi Osmancık Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencileri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve milli eğitim müdür yardımcıları da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek burada tedavi altına alınan öğrenciler hakkında bilgi aldı.
(Tugay Göktürk - İsmail Kabakdere/İHA)

Devlet Hastanesi, Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32 Şekerbank'tan 250 milyon TL'lik tahvil ihracı - Haber
10:31 Fatih'in yadigarı cami 55 yıl sonra ibadete açılacak - Haber
10:31 Karabük Üniversitesi'nden UlaşımPark'a ziyaret - Haber
10:31 Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-2 - Haber
10:26 (Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:34:05