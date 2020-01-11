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Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

11.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:28Çorum'da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı 2 köyde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, köylerdeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, sera içinde varillerde saklanan 13 bin 695 litre sahte içkinin yanı sıra alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi de ele geçirildi.Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alındı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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