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Çorum'da 151 bin dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projelerle Çorum'da 2019 yılı içerisinde 151 bin 200 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

04.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:50Çorum'da 151 bin dekar tarım arazisi sulandı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen projelerle 'da 2019 yılı içerisinde 151 bin 200 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.
Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı için sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiği aktarılan açıklamada, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanın maksimum seviyeye yükseltildiğe dikkat çekildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ve yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı vurguladı.
Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:
"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Çorum'da 22 Nisan tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim'de sona ermiştir. 2019 yılı sulama sezonunda Çorum ilimiz ve ilçelerimizde toplam 151 bin 200 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Çorum il ve ilçelerimizde 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 106 milyon TL katkı sağlanmıştır."
Aydın, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini belirtti.

Devlet Su İşleri, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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